PiazzaPulita, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia campioni nei sondaggi: boom in una settimana

Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia volano sempre di più nei sondaggi. I risultati sono diversi a seconda dell’istituto di ricerca che effettua l’analisi, ma tutti concordano sulla rotta che sta seguendo FdI, ovvero una crescita netta e costante. Nella puntata di giovedì 20 maggio di PiazzaPulita, trasmissione televisiva di La7 condotta dal giornalista Corrado Formigli si sottolinea come nell’ultima settimana il partito all’opposizione abbia guadagnato mezzo punto percentuale nel gradimento degli italiani, attestandosi ad un incredibile 18,5%.

Secondo i dati del sondaggio Index Research Meloni e i suoi sono il terzo partito del Paese, ma il divario tra i componenti del podio è sempre più stretto. La Lega di Matteo Salvini risulta il primo partito della nazione nonostante un leggero calo dello 0,3% per un complessivo 20% preciso di gradimento. A seguire il Partito Democratico, che vede ridursi di addirittura un punto percentuale la distanza con FdI: dal 20% scende al 19,5% in appena sette giorni. Crescita minima per il Movimento 5 Stelle, che occupa il quarto posto tra i partiti con il 16,2%. Nessun cambiamento sostanziale per Forza Italia, che perde uno 0,1% e si consolida al 6,7%. Stabili Azione e Sinistra Italiana, rispettivamente al 3,5% e al 2,8 per cento. Cala ancora Italia Viva di Matteo Renzi, che scende sotto la soglia del 2% perdendo uno 0,1% nella settimana.

Oltre a quelli della Meloni sono numeri strabilianti quelli del presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha un’ampia fiducia da parte dei cittadini italiani. Appena nominato Premier la sua fiducia era al 63,9%, ben al di sopra della metà della popolazione, e ora è pari a 60%, segnale che non c’è stata alcuna discesa drastica dopo i primi mesi di Governo. La fiducia nell’esecutivo nel suo complesso sale di 1,7 punti fino al 46%.

