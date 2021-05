Piazzapulita, "voterei Bersani al Quirinale meglio di Draghi". Alessandro Di Battista fa ridere Formigli, imbarazzo totale

Giada Oricchio 20 maggio 2021 a

“Draghi o Bersani al Quirinale? Non ho dubbi”. Alessandro Di Battista, ex M5S, stupisce tutti a “Piazzapulita”, giovedì 20 maggio. Corrado Formigli introduce Di Battista con una domanda secca: “Voterebbe Pierluigi Bersani come Presidente della Repubblica?” e l’ex parlamentare risponde senza indugio alcuno: “Assolutamente sì, io lo voterei. Molto meglio lui che Draghi”.

L’ex segretario del PD sorride e si lascia andare a una battuta: “Se vige il principio dell’alternanza a questo giro tocca a un calvo” riferendosi al fatto che prima di Sergio Mattarella al Colle c’era Giorgio Napolitano. “Quindi rientra in corsa” scherza Formigli, mentre Di Battista non ricordandosi i violenti attacchi del suo ex Movimento al Pd nel 2013 si fa serio: “Non era una battuta. Io ho sempre rispettato Pierluigi personalmente e per la sua storia politica, certo il Pd ha fatto tanti errori, ma per me Bersani potrebbe essere Presidente della Repubblica”.

