Otto e mezzo, "bel coraggio..." La stoccata di Lilli Gruber a Giorgia Meloni, senza freni sul libro

Giada Oricchio 18 maggio 2021 a

a

a

Lilli Gruber punzecchia Giorgia Meloni: “Bella prova di coraggio”. Nel corso della puntata di martedì 18 maggio di “Otto e Mezzo”, il talk quotidiano di approfondimento politico su LA7, la conduttrice ha sottolineato i sondaggi che danno Giorgia Meloni, fondatrice di Fratelli d’Italia in corsia di sorpasso sulla Lega di Matteo Salvini, e che dunque sarà lei a guidare il centrodestra alle prossime elezioni politiche. Poi ha fatto notare che la deputata romana ha appena dato alle stampe il libro “Io sono Giorgia”, considerato dagli osservatori politici un mattoncino per Palazzo Chigi.

Sondaggio bomba: Meloni decolla. Retroscena sulla Lega: il piano per Draghi al Quirinale

Il professor Tommaso Montanari ha denunciato: "L'attacco alla libraia che non vuole vendere il suo libro è indegno. Ci sono i nuovi fascisti, ho saputo che la Lega ha chiesto provvedimenti contro di me", mentre la Gruber ha tirato una stoccata: “E’ una bella prova di coraggio arrivare a scrivere un’autobiografia quando non si ha 90 anni”.

Giorgia Meloni, il sondaggio bomba. Bye bye Pd, ora tallona la Lega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.