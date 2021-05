"Pura fantasia" Giulia Bongiorno si sfila dalla corsa al Campidoglio. Centrodestra, Gasparri: tutto in alto mare

18 maggio 2021 a

a

a

"Amo Roma, il resto è pura fantasia". Con un tweet Giulia Bongiorno smonta le voci che volgiono la senatrice della Lega candidata del centrodestra per il Campidoglio. Quello dell'avvocato penalista e parlamentare del Carroccio nelle ultime ore era visto come la soluzione per un accordo in vista delle elezioni amministrative nell'ambito del centrodestra. L'indiscrezione era stata rilanciata dal Corriere della sera che dava Giulia Bongiorno candidata sindaco di Roma e Maurizio Lupi di Milano.

Roma, il sondaggio che gela il Pd: quanti dem voterebbero Roberto Gualtieri

Il vertice a tre - Matteo Salvini, Giorgia Meloni e in videoconferenza Silvio Berlusconi - non è stato ancora convocato. Per la corsa al Campidoglio "circola il nome di Giulia Bongiorno, avvocato penalista, oggi senatrice della Lega, con un passato tra le fila del Popolo della Libertà. Bongiorno gode di un alto indice di gradimento, non solo nel campo del centrodestra: potrebbe intercettare l'elettorato di centrosinistra", si legge nel retroscena del Corriere, che oggi riceve il secco no della diretta interessata.

Video su questo argomento Amministrative, Lupi: “Centrodestra sarà unito”

"Su Bertolaso a Roma sono convinto che si possa ancora lavorare, sono fiducioso" ha detto Antonio Tajani che su Milano, dopo il no di Albertini, fa sapere: "Vedremo, ci sono tanti nomi. Troveremo il miglior candidato possibile. Lupi? È un buon nome".

Intanto da Guido Bertolaso continuano ad arrivare segnali negativi. "Lo ha detto chiaramente: non si candida. È stato categorico", dice chi gli è vicino. E la carta Maurizio Gasparri? "Tutte le volte che ci sono elezioni comunali, provinciali, regionali, il mio nome viene evocato. L'importante è che la coalizione sia unita e che abbia un candidato di qualità. Non possiamo certo partecipare con controfigure. Né mi autocandido, né mi sfilo. È ancora tutto in alto mare", dice il senatore di Forza Italia.

Giorgia Meloni, il sondaggio bomba. Bye bye Pd, ora tallona la Lega

Intanto il tempo stringe e il centrodestra dovrà necessariamente trovare la quadra per cercare di imporsi in due città fondamentali come Roma e Milano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.