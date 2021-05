Amministrative, per Milano spunta Francesco Facchinetti. Ma lui ancora non lo sa

Gianfranco Ferroni 18 maggio 2021 a

Gabriele Albertini ha detto no, mettendo davanti a tutto la moglie: rifare il sindaco di Milano non è nei progetti della consorte. Tanto che a destra qualcuno ha detto che «sembra il tenente Colombo, che evocava sempre la sua signora prima di compiere ogni decisione».

Ok a Bertolaso, a lui la scelta

Altri hanno scherzato, chiedendo se «la metà di Albertini sarà mica la sorella della moglie dell’ex rettore dell’Università La Sapienza Eugenio Gaudio?», ovvero quella che non voleva trasferirsi a Catanzaro. Il sogno nel cassetto di una parte della destra lombarda, comunque, per la poltrona di sindaco di Milano, risponde al nome di Francesco Facchinetti. Ma lui ancora non lo sa...

