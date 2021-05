Effetto Rula a La7? In Onda, via Luca Telese dentro Concita De Gregorio dopo il caso Propaganda Live

17 maggio 2021 a

a

a

Effetto Rula a La7? Secondo le ultime indiscrezioni la polemica sollevata dalla giornalista italo-israeliana di origini palestinesi contro Propaganda Live avrebbe colto nel vivo, perché i nuovi nomi che emergono per i programmi della rete sembrano andare nella direzione della "gender equaliy" in un cortocircuito tutto interno alla galassia ideale della sinistra.

"Il suo nome tra tanti uomini ma la verità...". Diego Bianchi smaschera Rula Jebreal

Rula Jebreal ha rifiutato l'invito alla trasmissione perché unica donna tra gli ospiti, accusa rispedita al mittente da Diego Bianchi che ha rivendicato la vocazione per l'inclusione e la "diversity" di Propaganda Live.

A Propaganda Live sinistra in tilt tra la Jebreal e la rider sfruttata

Ora, arrivato il momento di programmare le nuove trasmissioni estive, è facile vedere una sorta di volontà di "bilanciamento" nelle conduzioni. È il caso di In Onda, il talk estivo che partirà da fine giugno, in cui al posto di Luca Telese al timone, al fianco di David Parenzo, ci sarà con ogni probabilità Concita De Gregorio. A confermare l'indiscrezione di Affaritaliani.it è il sito dei Davide Maggio, che fa saper che per Telese c'è allo studio un nuovo programma nella prossima stagione tv.

A rompere le uova nel paniere della "diversity" di Propaganda Live era arrivato anche lo scivolone social di Roberto Angelini, musicista apprezzato a capo dell band del programma ma anche ristoratore. Il suo sfogo dopo una denuncia per lavoro nero e una muta di 15mila euro ha diviso fan e utenti dei social.

Propaganda Live, Rula Jebreal replica a Diego Bianchi

"Un fatto ben più emblematico sullo stato della sinistra" rispetto alle accuse della Jebreal, ha attaccato Selvaggia Lucarelli che ha dedicato un post alla vicenda puntando il dito anche contro la solidarietà al cantante-imprenditore di Emma, Jovanotti, Elodie e altri vip e gli insulti alla lavoratrice". Insomma, la sinistra che ci piace: solidarietà all’imprenditore, mica al lavoratore", scrive la giornalista e influencer sottolineando il solito doppio binario della morale della sinistra e dei, parafrasando Fedez e J-Ax, "comunisti col Rolex".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.