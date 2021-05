Reithera bye bye, Burioni seppellisce ii vaccino italiano voluto da Zingaretti

17 maggio 2021 a

Lo Spallanzani si sfila dalla sperimentazione finanziata da Nicola Zingaretti sul vaccino made in Italy Reithera. E non è certo un grande successo per l'Italia.

E io (insieme a tutti voi concittadini) pago. https://t.co/853F0ZOwzH — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) May 16, 2021

E anche Burioni seppellisce il vaccino italiano voluto da Zingaretti (buttando via soldi).

