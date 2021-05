Anni 20, bufera in Rai. Salvini e Meloni difendono il servizio anti-Ue: "No censura"

14 maggio 2021 a

La Rai censura perché si osa criticare l'Unione europea? Un servizio andato in onda in prima serata su Rai2 ieri sera solleva un nuovo polverone su viale Mazzini. Nel mirino c'è "Anni 20", trasmissione condotta da Francesca Parisella, che nell'affrontare il via libera alla proposta della commissione Ue di utilizzare i vermi gialli della farina essiccati come nuovo alimento ha assunto toni decisamente antieuropeisti, criticando anche il Recovery Fund e il Ddl Zan. E la polemica sul servizio con le nuove disposizioni Ue a tavola che osa ironizzare sul menù a base di insetti e vino annacquato scoppia subito. "Se non ci fosse da preoccuparsi, qualcuno potrebbe sorridere di alcune indicazioni date da Bruxelles" aveva commentato la conduttrice durante il lancio su Europa e "svolta green" per mangiare "gustosi biscotti di farina di vermi, tarme essiccate o latte con piselli.

Una questione che da televisiva diventa immediatamente politica, con un fiume di reazioni indignate da area Dem e il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi che chiede che la commissione di vigilanza Rai si occupi del caso, mentre dalla direzione del Nazareno il segretario Enrico Letta interviene duro dicendo che "La Rai non può più continuare così. Quello che è successo a Rai2 è intollerabile",

Ma l'idea di avviare un'azione disciplinare, sfuggita in mattinata, e di prendere una posizione ufficiale sul servizio in questione tramonta dopo numerosi contatti tra l'amministratore delegato e i vertici di Rai2, mentre il Pd punta il dito e il centrodestra si schiera in difesa rivendicando la libertà e il pluralismo. Immediata anche la reazione del leader della Lega Matteo Salvini che si è schierato contro la censura ed ha espresso piena solidarietà al programma. "Sotto attacco per un servizio tv che osava ironizzare sull'Europa, sugli insetti come cibo e il vino annacquato... E la Commissione UE scrive alla RAI per chiedere "tempestivo intervento". Ma stiamo scherzando?!?" ha dichiarato Salvini.

Sulla tv di Stato non dovrebbero andare in onda servizi che contestano l'Unione europea? La condanna contro la censura arriva anche dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che su Twitter condivide il video e si sfoga: "Il Pd invoca il bavaglio contro Anni 20 per un servizio sarcastico che osa criticare l’Ue. Vogliono trasformarci nella Corea del Nord e la cosa più grave è che la Rai, piuttosto che difender il pluralismo, fa sapere di essere pronta alla censura. Ecco la loro libertà di pensiero".

