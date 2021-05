Giorgia Meloni circonda "Repubblica" col suo nuovo libro

13 maggio 2021 a

Oggi la pubblicità del libro scritto da Giorgia Meloni per Rizzoli “circonda” la prima pagina di Repubblica. Probabilmente è anche una soddisfazione per la presidente di Fratelli d’Italia che con il quotidiano diretto da Maurizio Molinari ha ancora qualche conto da regolare.

E stamane altra soddisfazione per Fdi che aumenta ancora nei sondaggi sorpassando il Pd, stavolta con una crescita anche della Lega. Nell'ultima settimana, Fratelli d'Italia ha guadagnato quasi un punto percentuale passando così dal 17,6 per cento al 18,5 per cento, mentre il Partito democratico è rimasto inchiodato al 16,9 per cento. E' quanto emerge dal sondaggio illustrato da Fabrizio Masia in diretta da Luisella Costamagna ad Agorà, su Rai tre. Secondo le sue rilevazioni, il primo partito resta la Lega di Matteo Salvini che ha preso lo 0,1 per cento ed è salita così al 22,2 per cento. (f.s.)

