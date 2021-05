Vaccino Pfizer, Laura Corrotti (Lega) distrugge l'assessore D'Amato: cittadini del Lazio terrorizzati e confusi

13 maggio 2021 a

a

a

La scelta della Regione Lazio sulla seconda dose del vaccino Pfizer ha scatenato numerose polemiche tra i cittadini che hanno visto ritardare l’appuntamento dopo la prima inoculazione, ma anche a livello politico. Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega, ha attaccato sul tema Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Giunta Zingaretti: "Desta più di una perplessità la strategia dell’Assessore D’Amato nel rinviare di due settimane il richiamo della seconda dose Pfizer nel Lazio, preferendo l’ampliamento della platea dei soggetti vaccinati ad una copertura completa e quindi più sicura di chi ha già invece ricevuto la prima dose”.

Bocciato sui vaccini, ecco perché il Lazio ha fallito

“Una preoccupazione - continua la Corrotti in una nota - evidenziata da più parti in un periodo determinante per il futuro della nostra regione e che gela le aspettative dei cittadini che vedono cambiare le regole in corsa contravvenendo alle stesse indicazioni dell’azienda farmaceutica. Tutto questo senza quindi considerare minimamente le raccomandazioni di Pfizer, oltre ai risvolti organizzativi e anche legali che potrebbero avviare coloro che hanno già ricevuto la prima dose e avevano firmato per il richiamo a ventuno giorni. Un clima che genera solamente confusione e paura. I cittadini - conclude l’esponente della Lega - del Lazio devono dar ragione alla casa farmaceutica o all’assessore D’Amato?". Nonostante le accuse incrociate per ora la Regione Lazio non fa passi indietro.

Vaccino Pfizer, ecco perché la seconda dose dopo 42 giorni è un salto nel buio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.