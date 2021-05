Letizia Moratti da ministro dell'Istruzione fece più di Zan

Gianfranco Ferroni 11 maggio 2021 a

«Letizia Moratti come ministro dell’Istruzione, con la sua riforma della scuola, fece più del ddl Zan», dice un vecchio frequentatore dei palazzi del potere, squadernando i testi di viale Trastevere di quasi venti anni fa.

Covid: Moratti, 'stop ad Astrazeneca in Lombardia dopo Aifa'

Dove leggiamo che «in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, sarà introdotta l’educazione alla convivenza civile», con la stessa Moratti che sottolineava come «al centro della riforma c’è la persona, l’unico modo per recuperare quella missione educativa» con al centro i professori che «non saranno più dei semplici impiegati, ma avranno il ruolo di educatori in prima linea, e potranno scoprire giorno dopo giorno forme di interazione con i ragazzi». La scuola è più utile di tante sanzioni e condanne...



