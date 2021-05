Loggia Ungheria, filone d'indagine su Storari trasferito a Brescia

10 maggio 2021 a

a

a

Verrà trasferito alla Procura di Brescia, per competenza territoriale, il fascicolo di indagine sulla vicenda dei verbali secretati dell’avvocato Piero Amara in cui è indagato il pm di Milano Paolo Storari per rivelazione di segreto d’ufficio.

Non c'è solo Fedez, lo scandalo è la giustizia. Su Amara il Csm parli chiaro

Resta, invece, a Roma il filone che riguarda Marcella Contrafatto, ex impiegata al Csm, indagata per calunnia dai pm capitolini nell’ambito dell’inchiesta sulla diffusione di verbali. La decisione è arrivata durante l’incontro che si è tenuto a Roma fra il Procuratore capo Michele Prestipino e il Procuratore di Brescia Francesco Prete. Nel corso della riunione i due procuratori hanno fatto il punto sull’attività istruttoria svolta fino ad oggi e stabilito le iniziative da adottare e il percorso da seguire nel quadro di un coordinamento investigativo condiviso.

Verbali Amara, si muove la Cartabia. Il pg studia azioni disciplinari, cosa succede al Cms

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.