Chiudiamo gli hub perché ci mancano i vaccini. De Luca a valanga sulla Campania

«A gennaio abbiamo deciso tutti insieme di inviare prima più dosi nelle Regioni con una popolazione più anziana, con l’intesa però che ad aprile si recuperassero per la Campania le dosi di vaccino in meno che avevamo ricevuto. Il Commissario Figliuolo poi, insediandosi, ha detto "distribuiremo sulla base del principio un cittadino un vaccino". Ma questo criterio non è stato seguito. Ad aprile non abbiamo recuperato le 200mila dosi in meno che abbiamo ricevuto. E questa è una cosa gravissima perché lede un diritto dei cittadini e pesa sulla Regione con più la alta densità abitativa d’Italia e quindi più a rischio. Abbiamo massimo rispetto per il Commissario, ma dobbiamo rispettare le regole e i diritti di tutti. Ad oggi siamo ancora a meno 194mila dosi per la Campania in base alla popolazione». Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a "Mezz’ora in Più" su Rai3.

"Regione Lazio più fortunata di noi nell'approvvigionamento. Noi domani chiudiamo due centri vaccinali per mancanza di vaccini" @VincenzoDeLuca #mezzorainpiù @RaiTre pic.twitter.com/ygy5qc4Unr — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) May 9, 2021

«La Regione Lazio è più fortunata di noi perché ha ricevuto, a ieri, oltre 200mila dosi in più rispetto alla popolazione» aggiunge De Luca, ricordando che la Campania «chiude due centri di vaccinazione, Mostra d’Oltremare e Capodichino, per mancanza di dosi». «In Italia abbiamo immunizzato 7,2 milioni di persone al momento - prosegue - questo vuol dire che per immunizzare tutto il Paese, arrivando a 50 milioni di somministrazioni, noi ci metteremo con questo tempi altri 8-10 mesi e non va bene. Dovremo arrivare a immunizzare massimo per settembre tutta la popolazione, è evidente che mancano i vaccini, ed è uno dei punti critici della campagna». «Si tratta di una carenza di carattere generale», conclude De Luca.

