Indossi abiti civili. Il delirio di De Luca contro la divisa di Figliuolo

«Mi permetto di consigliare al commissario di governo Figliuolo di andare in giro per l’Italia in abiti civili. Quando si hanno funzioni civili credo che sia inappropriato andare in giro in abiti militari, tuta mimetica, anfibi e capello militare, non solo per un’appropriatezza di funzioni, ma perché questo rischia di determinare problemi delicati, cioè questo comportamento rischia di scaricare sull’immagine delle forze armate la polemica politica, e questo è sbagliato». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì.

«Le forze armate, l’immagine dell’esercito deve essere tenuta fuori dalle polemiche politiche. Ma quando si gestisce un piano di distribuzione diventano in qualche misura inevitabili i contrasti e le polemiche, e non è accettabile che questo possa avere ricadute sull’immagine delle forze armate. Ci vuole tanto a capirlo? Mi auguro che si correggano comportamenti inappropriati. Chi ha funzioni civili si presenti con una immagine civile».

