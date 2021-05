Parte la sfida covid free, le isole campane aprono, le sarde no

07 maggio 2021 a

C’è chi è pronto ad accogliere i turisti già dalle prossime settimane, perché ha già completato la vaccinazione della popolazione residente, o è in via di completamento. E chi invece vede l’arrivo dei visitatori come un miraggio, distante ancora dai target di immunizzazione fissati.

Di comune tra le isole minori del Belpaese c’è solo la speranza di accogliere il maggior numero di turisti, dall’Italia e dall’estero, prima possibile per approfittare della stagione estiva per far ripartire l’economia. Oltre che l’attesa per linee guida chiare da parte del governo.

In pole, le isole campane, anche grazie alla politica isole covid free portate avanti dal governatore Vincenzo De Luca. Fanalino di coda la Sardegna dove tutta l’isola è in affanno con solo il 10,1% della popolazione immunizzata, il target ancora lontanissimo da raggiungere, a maggior ragione le più piccole. Capri ha da qualche giorno terminato le vaccinazioni, come Procida. Discorso diverso in Sardegna per Sant’Antioco e La Maddalena (50% di vaccinati).

