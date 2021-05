Covid, telefonata tra Mario Draghi e Angela Merkel sulla pandemia in vista del Global Health Summit

05 maggio 2021 a

Contatto sul Covid tra Mario Draghi e Angela Merkel. Il Presidente del Consiglio italiano ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania: al centro dei colloqui - riferisce una nota di Palazzo Chigi - vi sono stati gli ultimi sviluppi nella lotta alla pandemia anche in preparazione del “Global Health Summit”, che si terrà a Roma il 21 maggio.

Nel frattempo questa mattina la Merkel, insieme al direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hanno annunciato la creazione di un centro globale di previsione e rilevamento delle epidemie a Berlino. “La pandemia di Covid-19 ha evidenziato le carenze dei sistemi di intelligence globali su pandemie ed epidemie”, ha detto il direttore dell’Oms, in una conferenza stampa. “I virus si muovono velocemente, ma i dati possono spostarsi ancora più velocemente. Con le giuste informazioni, i paesi e le comunità possono stare al passo con i rischi”, ha aggiunto Ghebreyesus.

Il centro - WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence - sarà operativo a partire da fine anno con l’obiettivo di analizzare i dati velocemente e nel dettaglio, per prevedere, prevenire, tracciare e rispondere ai rischi nel mondo. “Ci saranno più virus che emergeranno col potenziale di scatenare epidemia o pandemie”, ha avvertito il numero uno dell’Oms, “i virus si muovono veloci, ma i dati possono muoversi più velocemente e con le giuste informazioni, i Paesi e le comunità possono trovarsi un passo avanti rispetto a un rischio emergenziale e salvare vite”. Italia e Germania sono impegnate al massimo contro il virus.

