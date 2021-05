Nicola Zingaretti vorrebbe fare il sindaco di Roma ma Giuseppe Conte tira troppo la corda

Arnaldo Magro 01 maggio 2021 a

Diciamoci la verità, gestire e rimettere in carreggiata la macchina complessa del Partito democratico, non è impresa facile. Per nessuno. Se anche un tipo ambizioso come Nicola Zingaretti ha mollato mesi fa, sbattendo la porta, un motivo ci sarà pure. Culla il sogno di fare il sindaco, direte voi. Tutto vero.

Ci prova dunque Enrico di Francia, a stringere l'accordo, con quel che dei 5 stelle rimane. Sa bene il segretario, che ha bisogno di un risultato importante alle prossime amministrative, che lo accrediti, per riuscire a prendere definitivamente il partito. Quello stesso partito che, stando alle parole passate di Zingaretti, è ancora troppo frastagliato in molteplici correnti. Ora bisogna convincere Giuseppe Conte, che pare abbia però alzato la posta in palio, per poter strappare un accordo migliore per la Regione. Ecco il perché delle recenti dichiarazioni tiepidine dell'ex premier. Sul Campidoglio pare ci sia già un accordo. Giuseppe Conte vorrebbe a quel punto, tenersi la Regione Lazio.

"Troppo Pd nel neo-Movimento". Conte scaricato pure dai grillini

