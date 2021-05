Bloccate i barconi, Salvini sbotta contro gli sbarchi

01 maggio 2021 a

a

a

Matteo Salvini torna a parlare dell'emergenza migranti. I clandestini continuano a sbarcare sulle coste di Lampedusa ed è necessario intervenire al più presto prima che la situazione diventi davvero ingestibile.

"Centinaia di clandestini sbarcati in poche ore, è inaccettabile. Abbiamo scritto al Presidente Draghi e ai ministeri della Salute e degli Interni: oltre a controllare chi arriva in aereo dai Paesi a rischio, fra Covid e varianti, è doveroso anche bloccare barchini e barconi per rispetto degli Italiani, dei loro sacrifici, della loro salute, della loro sicurezza. Non si può fare nulla? Falso. Io in un anno ho ridotto delll’80% gli sbarchi e sto subendo due processi per aver difeso i confini. E con meno partenze, ci sono anche meno morti. Volere è potere".

"Ho difesa la patria, Palamara testimonierà". Salvini va a processo per Open Arms

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.