Berlusconi da tre settimane in ospedale. Quelle voci inquietanti sulla sua salute

Sono ormai tre le settimane passate da Silvio Berlusconi nella suite al sesto piano dell'ospedale San Raffaele di Milano. Una "ricorrenza" di cui si parla soprattutto per le vicissitudini giudiziarie del Cavaliere. Proprio oggi, infatti, è stata rinviata un'udienza del processo a carico dell'ex premier per induzione a mentire, in corso al tribunale di Bari. Il giudice ha accolto la richiesta dei legali del Cav che hanno comunicato i motivi dell'impedimento.

Il suo ricovero, però, sarebbe tutt'altro che "tattico", volto cioè a disertare le udienze dei vari processi che lo riguardano che erano fissate in questo periodo. A svelare qualche dettaglio è Marco Antonellis dalle colonne di "Italia oggi". Chi ha avuto modo di parlare con Berlusconi - racconta Antonellis - ha appreso che il lungo ricovero è dovuto ancora alle conseguenze del Coronavirus contratto con un'alta carica virale la scorsa estate, così come dai non pochi acciacchi dovuti all'età. Silvio Berlusconi, insomma, non sarebbe in condizioni gravi, ma il suo stato di salute in questo momento deve essere costantemente monitorato.

Alla luce di questa situazione, scrive ancora Antonellis, sono in tanti in Forza Italia a chiedersi a chi spetta disegnare le mosse del partito in una fase politica assai cruciale, con gli alleati della Lega piuttosto riottosi alla disciplina della maggioranza e le truppe azzurre divise tra chi ammicca a Salvini e chi è completamente "draghizzato". Tanto che qualcuno auspica che il Cavaliere, che non fa sentire la sua voce ormai da un mese, passi la mano. Magari al coordinatore nazionale Antonio Tajani o alla ministra Mara Carfagna. Con la sempreverde ipotesi della successione "dinastica" alla figlia Marina.

Uno scenario incredibile se si pensa che il Cavaliere aveva preso parte da protagonista, e con un certo clamore, alle consultazioni per la formazione del governo Draghi.

