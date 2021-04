Coprifuoco, Giorgia Meloni contro lo scandalo della maggioranza: l'attacco a Mario Draghi

28 aprile 2021 a

"Bocciati gli odg di Fratelli d'Italia per abolire il coprifuoco. Surreale" denuncia Giorgia Meloni in una diretta social dopo una giornata travagliatissima per abolirlo. Il coprifuoco divide così maggioranza e centrodestra. Dopo una trattativa serrata con l'aula della Camera costretta a procedere stop and go, la maggioranza trova la riformulazione a un ordine del giorno di Cambiamo! (componente del Misto e satellite del centrodestra), che mette d'accordo "quasi" tutti nell'esecutivo dei migliori. Mario Draghi, che su questo punto si è speso personalmente per trovare una soluzione, tuttavia non riesce a convincere Giorgia Meloni, che non retrocede sulla limitazione imposta, dalle 22 alle 5 del mattino, per contenere la pandemia. L'odg a firma Fdi resta immutato e l'assemblea di Montecitorio lo boccia con Lega e Forza Italia che non partecipano però al voto sul testo di Fratelli d'Italia, diversificandosi da Pd-M5S-Leu che invece dicono un convinto "no".

Più tardi arriva la diretta della leader di Fratelli d'Italia che si scaglia contro il governo. "Fratelli d'Italia chiede ormai da settimana l'abolizione dell'inutile, dannosa e, secondo me, illegittima misura del coprifuoco alle 22, da rispettare fino al 31 luglio secondo l'ultimo dl del governo. Limitare la libertà dei cittadini - denuncia la Meloni - massacrare le nostre attività, devastare il turismo per fare una cosa non solo inutile per il contrasto alla pandemia ma addirittura dannosa, perché minore è il tempo in cui queste attività si possono svolgere più ci si assembrerà".

