Coprifuoco, dietrofront del governo "Fino a maggio". Matteo Salvini esulta: "Grazie alle firme della Lega"

27 aprile 2021 a

a

a

Il governo rivede il coprifuoco un ordine del giorno comune a tutta la maggioranza che impegna il governo entro maggio a rivedere i limiti sugli spostamenti e la Lega esulta. Il leader Matteo Salvini, promotore della raccolta firme per la liberazione degli italiani, esprime soddisfazione sui social di fronte alla notizia dell'accordo di maggioranza sull'abolizione del coprifuoco dall'ultimo decreto Covid del premier Draghi.

Tensione alla Camera sul coprifuoco, ma il Governo non arretra: nessuna modifica immediata

"Grazie alla battaglia della Lega - scrive Salvini - e grazie anche alle vostre preziose firme (che continuiamo a raccogliere, in questo momento siamo a 98.265, fantastico), il governo si impegna a rivedere già a maggio limiti, chiusure e divieti, a partire dal coprifuoco, se i dati continueranno a migliorare, come accade da giorni, con ricoverati e contagiati in netto calo. Niente coprifuoco, chiusure e divieti a oltranza fino a giugno o addirittura luglio come voleva qualcuno. Io mi fido di voi, io mi fido degli Italiani".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.