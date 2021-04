Coprifuoco, respinta la mozione di Fratelli d'Italia. La Meloni esplode: "È illegittimo e ci devasta"

27 aprile 2021 a

La Camera dei Deputati ha respinto l’ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, che impegnava il Governo “a valutare l’opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare che nelle zone gialle i ristoranti possano rimanere aperti fino alle 24”. Subito si è scatenata la rabbia della leader del partito di centro-destra nell’intervento in Aula: “È una scelta folle che state facendo, non c’è bisogno di riformulare l’odg sull’orario del coprifuoco in base all’andamento epidemiologico. Il governo ci sta forse dicendo che finora il coprifuoco è una misura che non tiene conto dell’andamento epidemiologico? Oppure il governo sta dicendo che abbiamo ragione noi? Il coprifuoco è una misura inutilmente punitiva, è illegittimo, inutile, devasta le imprese. Chiediamo quindi che venga abolito adesso”.

“Ministro D’Incà, ma che riformulazione è? Lei sta in buona sostanza dicendo che il coprifuoco alle 22 deliberato fino al 31 luglio è una misura che non tiene conto dell’andamento epidemiologico? Questo state dicendo con questa riformulazione. Non ho ragione - conclude la Meloni - di accettare questa riformulazione perché do per scontato che dovrete rivedere questa scelta folle”.

Per superare il nodo dell’odg sull’abolizione del coprifuoco, la maggioranza ha trovato un’intesa solo dopo lunghe sospensioni della seduta della Camera. E per arrivare alla mediazione è stato necessario l’intervento di Mario Draghi, interpellato dal ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Di fronte all’impasse che ha bloccato il governo, Fdi non ha rinunciato al sarcasmo: “E meno male che gli ordini del giorno non valevano niente”, rimarcano fonti del partito di Giorgia Meloni.

