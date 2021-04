Coprifuoco, mozione alla Camera di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni sul piede di guerra: "Va abolito"

27 aprile 2021 a

Mentre slitta ancora l'aula della Camera con il governo che ha chiesto più tempo per "lavorare sulle premesse ai pareri" continua il pressing politico per spostare il coprifuoco alle 23. In prima linea Fratelli d'Italia con l'odg per chiedere addirittura l'abolizione. L'esecutivo, attraverso sottosegretario alla Salute Costa, ha dato parere positivo a tutti gli ordini del giorno, con richiesta di riformulazione a quelli che riguardavano la misura che vieta la circolazione - se non per necessità, lavoro e urgenza - dalle 22 alle 5 del mattino.

Salvini “Cancellare il coprifuoco è una richiesta di tutti”

"La dura verità. Fratelli d'Italia continuerà a battersi, in Parlamento e fuori, per abolire questa misura folle e dannosa - annuncia Giorgia Meloni sui social - Oggi vedremo chi avrà il coraggio di sostenere in Aula l'Odg di Fratelli d'Italia per abolire il coprifuoco".

“Quello che ci risulta è che il premier Draghi stia intervenendo personalmente sul ministro D'Incà per trovare una soluzione sul coprifuoco" annuncia Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, in merito all'accantonamento dell'odg sul coprifuoco. "Questo significa che si tratta di una cosa seria e che gli odg sono importanti", aggiunge. Anche il leader della Lega Matteo Salvini, in ogni caso, non intende indietreggiare e sull'abolizione del coprifuoco tira dritto contro il governo. "L'obiettivo della Lega è portare l'intero Governo entro i prossimi giorni a stabilire che con protocolli di sicurezza tutti hanno diritto di tornare al lavoro sia al chiuso che all'aperto e che la gente può farsi due passi anche alle 22.30", ha detto chiaro, mentre i suoi canali social rilanciano la campagna #nocoprifuoco. L'ex ministro dell'Interno si è rivolto direttamente all'alleato: "Lo dico al segretario del Pd: noi siamo leali, fedeli sostenitori di Draghi. Siamo al governo non per fare scena muta ma per portare le nostre idee", ha tagliato corto.

Video su questo argomento Giorgia Meloni assedia Draghi, fiaccolata a Palazzo Chigi: basta coprifuoco

