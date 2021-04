Centrodestra unito contro il coprifuoco. Lega e Forza Italia: al lavoro su odg

26 aprile 2021 a

La svolta arriva mentre Fratelli d'Italia inscena una fiaccolata davanti a Palazzo Chigi per chiedere la cancellazione del coprifuoco, una misura irragionevole e liberticida, attacca Giorgia Meloni davanti alla sede del governo. Perché Lega e Forza Italia sono al lavoro, "con spirito costruttivo," per un ordine del giorno finalizzato alla cancellazione del coprifuoco, trapela da fonti qualificate. Tecnicamente, è una riformulazione di un odg già presentato dalla Lega, si apprende da fonti del centrodestra.

La battaglia continua domani sugli ordini del giorno. Meloni invita il centrodestra a convergere sull’ordine del giorno di Fdi che sarà discusso nell’Aula di Montecitorio.

"Se si apre o se si chiude lo decide il governo, non gli ordini del giorno", dice il leader del partito di via Bellerio, Salvini. Ma alla Camera, riferiscono fonti parlamentari del centrodestra, ci sarebbe anche un ordine del giorno targato Lega, quello su cui potrebbero convergere le forze di centrodestra.

"La nostra è una manifestazione simbolica. Il coprifuoco è una misura irragionevole che devasta la nostra economia e incide sulla libertà dei cittadini. Non è più tollerabile continuare a limitare la libertà delle persone con atti del governo", ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni nel corso del flash mob per dire no al coprifuoco, l’iniziativa di Fratelli d’Italia che con i suoi parlamentari ha dato vita a una fiaccolata davanti Palazzo Chigi per chiedere lo stop alla misura prorogata dal governo per contrastare la diffusione del Covid. "Spero che tutte le forze politiche votino il nostro odg", ha proseguito Meloni.

