Recovery Plan in stand-by e Cdm rinviato. Telefonata Draghi e von der Leyen

24 aprile 2021 a

a

a

Il Cdm sul Recovery Plan resta in stand-by mentre il premier Mario Draghi telefona alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. I ministri sono ancora in attesa della riconvocazione del Consiglio dei ministri sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, previsto oggi alle 10 e mai iniziato ma proprio in queste ore sarebbero proseguite le interlocuzioni a livello tecnico con Bruxelles.

Si parla, e si discute del Recovery. La Commissione Ue chiede un cronoprogramma più dettagliato. I nodi sarebbero ancora tanti mentre è esplosa la questione della proroga del superbonus, con i cinque stelle sul piede di guerra e con tutti gli altri partiti in pressing: il piano da 221,5 miliardi va ricalibrato. Non sarebbe una questione di soldi, ma di riforme. Prima fra tutte quella del fisco che Bruxelles definirebbe troppo generica. Ma anche altre - concorrenza, Pa e giustizia - devono essere aggiustate.

"La presidente è regolarmente in contatto con i capi di Stato e di governo, anche al telefono" dice un portavoce della commissione Ue interpellato su contatti telefonici nelle ultime ore tra Ursula von der Leyen e Mario Draghi. Da Bruxelles nessun commento però sui contenuti delle interlocuzioni in corso da ieri tra i servizi tecnici della commissione e del governo italiano, né su i rilievi relativi alle riforme contenute nel piano che sarebbero stati sollevati dall'Europa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.