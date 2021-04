Cdm, nomine di Mario Draghi nel cuore del sabato notte: Laura Castelli promossa a viceministro dell'Economia

25 aprile 2021 a

Quella di sabato è stata una giornata frenetica per il Governo di Mario Draghi. Il Consiglio dei Ministri, inizialmente previsto per le 10 di mattina, si è riunito alle 22 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Premier e con il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli come segretario. Tra le pieghe del comunicato che annuncia l'approvazione del Pnrr, spunta anche la promozione di Laura Castelli, che anche nell'attuale Governo, così come nei due precedenti, ricopriva il ruolo di sottosegretario all'economia.

"Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato la delega ai fini dell’attribuzione del titolo di Vice Ministro dell’economia e delle finanze al Sottosegretario on. Laura Castelli, a norma dell’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il titolo viene attribuito con decreto del Presidente della Repubblica" si legge nella nota di Palazzo Chigi, che riporta poi altre decisioni: "Il Consiglio dei Ministri è stato sentito dal Presidente Mario Draghi in ordine alla modifica della delega di funzioni al Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, conseguente alla nomina a Sottosegretaria di Stato della sen. dott.ssa Caterina Bini. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza dei dirigenti superiori della Polizia di Stato dott. Paolo Rossi e dott.ssa Irene Tittoni".

