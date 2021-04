Mario Draghi, il rischio sulla scuola non era ragionato: su i contagi nelle classi riaperte

24 aprile 2021 a

a

a

La doccia fredda è arrivata dalla pubblicazione del secondo bollettino epidemiologico dell'Iss dopo la riapertura della scuola, ed è ormai chiaro che Mario Draghi sta correndo un rischio tutt'altro che ragionevole con la riapertura della scuola che ha testardamente voluto anche quando le Regioni consigliavano più prudenza. E siamo solo all'inizio: dal 31 marzo al 21 aprile solo nelle età scolastiche l'aumento dei contagi è stato in doppia cifra: +15,32% per i bimbi sotto i 3 anni e nion tanto distanti da questo le altre fasce di età. Chi è tornato prima in aula si è contagiato di più. Mentre per fortuna rallentano i contagi fra i più anziani, ed è il primo effetto delle vaccinazioni.

Come riapriamo lunedì: visite, ristoranti e autocertificazione. Le regole del nuovo decreto



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.