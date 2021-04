Mi spaventa la divisa dei dittatori. Il delirio della Murgia su Figliuolo

Giorgia Peretti 07 aprile 2021 a

“A me personalmente spaventa avere un commissario che gira con la divisa, non l’ho mai subito il fascino della divisa”. Fanno discutere le affermazioni di Michela Murgia, ospite dell’ultima puntata DìMartedì del 6 aprile. Il tema in questione è la campagna vaccinale che sembra procedere a singhiozzi, e l’obbiettivo delle critiche della scrittrice è il generale Francesco Paolo Figliuolo, nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid. Ad accendere la Murgia è stato proprio Giovanni Floris che attraverso un cartello, ha mostrato tutti gli slogan pronunciati dal generale Figliuolo “Fuoco alle polveri”, “Nuovo fiato alle trombe”, “Svolta o perderemo tutto” rimarcando il cambio di passo rispetto al passato, soprattutto sul fronte del linguaggio.

Non si fa attendere la risposta della scrittrice che accoglie l’assist di Floris e sottolinea: “Da un uomo che proviene da un contesto militare non ci si può che aspettare un linguaggio di guerra. Mi domando se il linguaggio di guerra sia quello giusto da utilizzare con chi non è militare, cioè con tutto il resto del Paese” poi aggiunge “a me personalmente spaventa avere un commissario che gira in divisa, non ho mai subito il fascino della divisa”.

La provocazione del conduttore continua: “Eh ma se funziona?” “Funziona? Ma funziona su chi? Non capisco. Io gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere, che non fossero le forze dell’ordine durante un arresto importante, sono i dittatori. Quando vedo un uomo in divisa mi spavento sempre, non mi sento più al sicuro. Non sono sicura che la categoria bellica sia la categoria con cui si può responsabilizzare un paese. Ci spaventa di più” chiosa la Murgia. Immancabili i commenti degli utenti di Twitter che non condividono le critiche al generale Figliuolo e controbattono: “A me spaventa un commissario incapace (nella migliore delle ipotesi) che butta milioni per acquistare mascherine finte” scrive un utente, riferendosi allo scandalo delle mascherine farlocche che ha portato al sollevamento dell’incarico l’ex commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. “A me spaventa una persona che giudica un commissario in base a come si veste e non a quello che fa” dice qualcun altro, “Ma un militare come dovrebbe vestirsi secondo lei?” chiedono tutti alla Murgia.

