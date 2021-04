Il Movimento 5 Stelle torna a scuola: l'ex fidanzata di Luigi Di Maio è l'insegnante dei grillini

21 aprile 2021 a

La prima fidanzata di Luigi Di Maio insegna ai 5 stelle come parlare in pubblico. Pure gesticolando per dare un senso alle parole che spesso sono vuote. Silvia Virgulti, in passato legata sentimentalmente al ministro degli Esteri, ha tenuto un corso online di "public speaking" ai membri del Movimento 5 Stelle e, come riferisce il Corsera, ha assegnato agli allievi degli esercizi. La "coach" chiede le preparazione di alcuni discorsi poi da correggere, ma soprattutto dà anche consigli sui "movimenti destra-sinistra, enfasi, pause, scandire le frasi chiave"

