Nessun finanziamento a Feltrinelli. Mollicone contro i soldi alla Fondazione

Federico Mollicone contro i soldi del Ministero alla Fondazione Feltrinelli. Il capogruppo di FdI in commissione Cultura si scaglia contro la decisione di finanziare la Fondazione con 326 mila euro.

“La Fondazione Feltrinelli riceverà un contributo ordinario dal MiC di 326 mila euro, inaccettabile per un istituto culturale. La fondazione Feltrinelli è fra i primi 10 finanziati, chiediamo sia cambiato nome alla Fondazione o vengano bloccati i finanziamenti. Anche sul sito della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli viene rivendicata l’appartenenza del fondatore ai GAP come se fosse un circolo di lettura e non un gruppo terroristico, e la sua morte viene raccontata come un mistero, quando invece tutte le perizie hanno dimostrato che morì durante la goffa preparazione di un attentato, anche per un esplosivo sbagliato. Abbiamo numerosi interrogativi. Il gruppo Feltrinelli è un grande gruppo culturale e che abbia questo intervento statale così ampio, rispetto ad altre realtà di approfondimento scientifico ben più meritorie, ci pone un primo interrogativo. E’ assurdo, poi, che lo Stato italiano finanzi, anche con i soldi delle vittime del terrorismo, un istituto intitolato a un personaggio che ha fatto della guerriglia il proprio stile di vita – afferma il deputato capogruppo di FDI in commissione Cultura, Federico Mollicone - FDI promuove da sempre una nuova commissione bicamerale d’inchiesta che – oltre che occuparsi dei casi ancora irrisolti delle stragi italiani, in un’ottica internazionale – insieme ad un comitato di storici, descriva e definisca una relazione sulla Guerra Fredda in Italia, chiudendo finalmente l’eterno dopoguerra italiano. Giangiacomo Feltrinelli ha finanziato il Partito Comunista per molti anni ed è stato profondamente affascinato dalla lotta castrista e guevarista. Riteniamo sia arrivato il momento di istituire un Museo per le vittime del terrorismo e delle Stragi nel quale raccontare la Guerra Fredda italiana".

