Governo al lavoro sul pass Covid per spostamenti ed eventi. Secco no a revisioni del coprifuoco

Si muove svelto il Governo di Mario Draghi per arrivare pronto alle riaperture in programma dal 26 aprile. Già la prossima settimana dovrebbe tenersi una nuova cabina di regia tra il premier e le forze di maggioranza sul pass per consentire ai cittadini di muoversi tra regioni di colore diverso o partecipare a determinati eventi, a cominciare dai concerti. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione operativa già dal 26 aprile, quando inizierà la nuova fase di riaperture dopo le chiusure dovute al Covid.

Sul tavolo di confronto non dovrebbe invece trovare spazio il tema del coprifuoco, per spostare le lancette più avanti di una o due ore. “Sul coprifuoco non c’è nulla da dire, non è in discussione. Punto. Dobbiamo solo capire come rendere operativo il pass sulla mobilità”, dice all’Adnkronos uno dei ministri presenza fissa alle riunioni della cabina di regia. “Sul coprifuoco non troverà margini, né in Draghi né nelle altre forze di governo”, dice la stessa fonte su un eventuale tentativo di Salvini di ottenere un cambiamento. Per ottenere il pass sarà necessario aver fatto il vaccino, essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti oppure essersi sottoposti a un tampone che attesti di non esserne affetti. Il 26 aprile potrebbe essere introdotta “una soluzione transitoria - dice la fonte - sostitutiva del pass vero e proprio, perché per arrivare alla definizione del percorso per il documento definitivo forse occorrerà qualche giorno in più. Comunque ci lavoreremo di buona lena già da questa settimana. Vediamo…”.

Sul tema sono arrivate le parole di Fabio Ciciliano del Cts: “Il pass sanitario immagino come un’applicazione digitale che consenta ai gestori di verificare immediatamente attraverso un database nazionale se il soggetto è vaccinato, guarito dal Covid-19 o negativizzato dopo una positività. Oppure se è negativo al tampone”. È ancora da mettere a punto come funzionerà il pass e che cosa accadrà per quelle categorie a cui non spetta ancora il vaccino.

