Open arms, Giulia Bongiorno a valanga: "Visione salvinocentrica", così smonta le accuse in udienza

È il colpevole perfetto, Matteo Salvini. L’avvocato Giulia Bongiorno smonta le accuse al leader della Lega sul caso Open arms intervenendo a Palermo, all’udienza preliminare in corso. "Salvini è stato ritenuto colpevole di tutto. Il comandante di Oper Arms ha rifiutato di sbarcare migranti a Malta, ha rifiutato numerosi aiuti da altri natanti, ha rifiutato di essere scortato in qualsiasi porto spagnolo, ha rifiutato di essere accompagnato in porti spagnoli", è l'elenco della Bongiorno davanti ai giudici che tra poco si riuniranno in camera di consiglio.

"Eppure qui l’imputato è solo Salvini - sottolinea la legale - Lui risponde di sequestro di persona, anche se la nave ha bighellonato per giorni. C’è una visione salvinocentrica. In questo processo c’è un errore basilare, è come valutare questo processo guardando dal buco della serratura: non si riesce a ricostruire il complesso", attacca l'avvocato che aggiunge: "in questo processo dovremo analizzare la scatola nera, cioè il diario di bordo della nave che ci fa capire quanto successo e che abbiamo voluto tradurre".

Invece nel mirino c'è l'allora ministro dell'Interno quando è ormai assodato che le decisioni in fatto di immigrazione erano condivise col governo Conte. E in ogni caso "gli obblighi di coordinamento, quando la convenzione Sar non opera, gravano sullo stato di bandiera e nel caso di Open Arms è la Spagna", rimarca Giulia Bongiorno in aula.

Matteo Salvini è arrivato di prima mattina all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove è in corso l’udienza preliminare per decidere se l’ex ministro degli Interni dovrà essere processato per la vicenda della nave Open Arms. Per la procura Salvini è responsabile di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. La zona attorno all’aula bunker appare blindata, le strade transennate, ed è massiccia la presenza di furgoni blindati di polizia e carabinieri.

Davanti al gup Lorenzo Jannelli ha preso la parola l’avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, che sta ripercorrendo la memoria di 110 pagine depositata nei giorni scorsi. "Con Giulia Bongiorno, pronto all’udienza in tribunale, accusato di ’sequestro di persona'. Grazie per i tanti i messaggi, la vostra vicinanza vale tutto. Avanti a testa alta, convinto di avere da ministro servito l’Italia nel rispetto della legge", ha twittato prima dell'udienza Salvini.

