Maria Giovanna Maglie scatenata sul tesoretto di Speranza. "Inadeguato", così stende il ministro

Giorgia Peretti 12 aprile 2021 a

a

a

p>“Mi auguro che se ne vada Speranza, è un ministro inadeguato”. Maria Giovanna Maglie commenta così le parole del ministro della Salute Roberto Speranza in collegamento con L’aria che tira, l’approfondimento politico di La 7. Il tema sul tavolo di Myrta Merlino, del 12 aprile, è quello delle dichiarazioni del ministro della salute sulla scelta dell’utilizzo delle risorse economiche volte a migliorare il servizio scolastico.

“Grazie alle misure adottate nel mese di marzo e nelle prime due settimane del mese di aprile abbiamo accumulato un piccolissimo tesoretto e dunque possiamo permetterci di dare un segnale ad una leva essenziale della società. Abbiamo scelto di investire questo piccolo tesoretto, proprio sulla scuola perché riteniamo che sia un architrave essenziale della nostra società e quella che ha pagato un prezzo altissimo a causa della pandemia in questi mesi”, queste le parole del ministro Speranza riportate in una clip da Che tempo che fa, di Fabio Fazio nella puntata di domenica 11 aprile.

"Finita la pagliacciata?". Niente processo a Salvini, la Maglie umilia i grillini

A commentare è la giornalista Maria Giovanna Maglie che in collegamento con la Merlino, spara a zero sul ministro: “Io da cittadina italiana, continuo a ribadirlo, se Speranza se ne va me lo auguro, è un ministro assolutamente inadeguato e l’ha dimostrato”, premette la Maglie che poi lancia la stoccata anche al premier Mario Draghi: “Il fatto che il premier lo abbia difeso e abbia confermato la stima in lui non mi rassicura affatto sinceramente! Lui è il protagonista del chiusurismo, anche sulla scuola cosa ha detto? C’è un tesoretto, ma che vuol dire? Come si spende?”.

La promessa di Salvini: con un governo di centrodestra cambieremo la giustizia

Il problema è quando si va a scuola non quando si sta in classe, sottolinea la Maglie: “Che significa che vengono investiti nei trasporti privati oltre quelli pubblici?” Poi chiosa: “c’è ‘sto tesoretto ma come viene utilizzato?”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.