Gianluigi Paragone supporta la protesta #IoApro e va a cena al ristorante in zona rossa

Non si ferma la protesta dei ristoratori del movimento #IoApro. Dopo la manifestazione della scorsa settimana a Piazza Montecitorio a Roma gli scontenti per come il Governo guidato da Mario Draghi sta gestendo le chiusure dovute al Covid hanno annunciato un nuovo appuntamento fissato il 12 aprile, sempre nella Capitale, per esprimere tutto il loro dissenso.

Nel frattempo, aspettando l’appuntamento per le vie del centro storico di Roma, non si è fermata l’iniziativa dei ristoratori di aprire i propri locali nonostante i divieti imposti dal Decreto Legge Covid. Ad appoggiare la ribellione è Gianluigi Paragone: il senatore ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae attovagliato in compagnia di Antonio Alfieri, uno dei fondatori di #IoApro. Alfieri è proprietario di tre ristoranti in Emilia-Romagna (al momento è zona rossa, da lunedì passerà al colore arancione) e ha deciso di tenere aperta anche a cena il suo La Filetteria 1.0 a Sassuolo. “Sono con Antonio perché se lui apre, io lo seguo. Soprattutto se vogliono boicottare #IoApro” il post su Instagram dell’ex appartenente al Movimento 5 Stelle.

