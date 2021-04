Matteo Renzi, la rivelazione su Agnese: positiva dopo il vaccino. E spunta il giallo della Dad

Giorgia Peretti 06 aprile 2021 a

Matteo Renzi è l’ospite d’onore nel salotto de L’aria che tira di Myrta Merlino. La puntata del 6 aprile dell’approfondimento politico mattutino di La 7, è caratterizzata da grandi novità. Una tra tutte il ritorno della conduttrice dopo lo stop dovuto all’ernia che l’ha costretta a casa per più di due settimane, il nuovo restyling dello studio che da oggi si serve delle poltroncine per le interviste a tu per tu con gli ospiti speciali e il ritorno di Matteo Renzi in tv.

Oggi il leader di Italia VIva ha incontrato Enrico Letta dopo lo #staisereno e ha scelto il salotto della Merlino per discutere dei temi caldi, primo su tutti i vaccini. Racconta di aver passato una Pasqua atipica perché trascorsa in hotel a Firenze con uno dei figli mentre la moglie e la figlia più piccola erano a casa col virus. “Mia moglie Agnese e mia figlia sono in quarantena” racconta l’ex premier “Agnese si è vaccinata con AstraZeneca, in quanto personale scolastico ma si è infettata lo stesso perché il virus è entrato in casa”. Poi l’appello accorato per le vaccinazioni “bisogna continuare a vaccinarsi perché è l’unica via per poter riaprire il paese in sicurezza.

Renzi racconta di aver passato le vacanze di Pasqua in albergo insieme a uno dei figli mentre l'altra, anche lei col Covid, era con la madre. "Ci siamo parlati dal giardino al balcone, sembrava il film Non ci resta che piangere" ha raccontato. Un caso, di positività dopo il vaccino, che ricorda quello del sociologo Domenico De Masi.

Durante l’intervista però gli utenti sul web si scatenano attaccando Renzi per le dichiarazioni sulla moglie insegnate. Già, perché "Agnese nonostante il Covid è già pronta domani a riprendere le sue lezioni da casa nella sua stanzetta. Non abbandona i suoi ragazzi”. Un entusiasmo contagioso quello di Agnese, ha ripetuto Renzi spiegato che la moglie si metterà subito al lavoro per la riapertura delle lezioni a distanza. Queste affermazioni però hanno scatenato la polemica sui social. Molti fanno notare che la moglie di Renzi non dovrebbe fare lezione neppure da casa, perché se è in malattia certificata non può lavorare.

