Caos rifiuti a Roma, Nicola Zingaretti attacca Virginia Raggi: il Comune è irresponsabile

«Le prime risposte arrivate da Roma Capitale sull’ordinanza per salvare la città dall’emergenza rifiuti sono veramente deludenti e irresponsabili. Non si ha minimamente idea dei rischi immensi a cui si espone la capitale. Atteggiamenti polemici e ancora dilatori senza soluzioni sono davvero gravi. Come Regione ci siamo, stiamo lavorando e risolveremo noi anche questo problema». Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Ieri il presidente della Zingaretti, con un’ordinanza ha lanciato un ultimatum alla sindaca di Roma. L’amministrazione capitolina ha 30 giorni di tempo per porre in essere, attraverso Ama, le condizioni necessarie a raggiungere l’autosufficienza in materia di trattamento, trasferenza e smaltimento dei rifiuti. In alternativa scatterà il commissariamento.

All’origine dell’allarme su una possibile emergenza rifiuti nella Capitale c’è la chiusura del quarto bacino della discarica di Roccasecca, in provincia di Frosinone, di proprietà dell’imprenditore Valter Lozza, finito agli arresti domiciliari insieme alla dirigente regionale Flaminia Tosini, nell’ambito dell’inchiesta che ha evidenziato presunti illeciti nella realizzazione della discarica di Monte Carnevale a Roma.

