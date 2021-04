L'aria che tira, bordate di Maurizio Gasparri al Governo: “Giovannini e Speranza? Due incapaci. Li caccerei oggi”

01 aprile 2021 a

Maurizio Gasparri, intervistato da “L’aria che tira” su La7 nella puntata del 1 aprile, commentando le restrizioni imposte per via della pandemia non le manda certo a dire: “Vedo il ministro della Salute preoccupato, ma anche affaticato. Pur essendo contento che ci sia Mario Draghi al posto di Giuseppe Conte e Rocco Casalino penso che Roberto Speranza meritasse un avvicendamento nel governo. Mentre vedo assolutamente fuori dal mondo il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini”.

E un esterrefatto Francesco Magnani, conduttore al posto di Myrta Merlino, chiede: “Scusi, Gasparri, ma lei sta chiedendo già un rimpasto di governo?”. E il senatore forzista, senza peli sulla lingua, replica: “Quando Speranza è venuto in Senato io non ho votato la sua relazione. A me va bene Draghi, non mi va bene Speranza. Che non è in grado di fare il ministro della Salute. Giovannini, ministro delle Infrastrutture, deve intervenire sui trasporti. Ma non sa neanche di che cosa sta parlando. Speranza e Giovannini io li caccerei oggi stesso. Sono due incapaci”.

