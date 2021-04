Non sarai mai il capo. Enrico Letta gela i sogni Conte

01 aprile 2021 a

Doccia fredda per Giuseppe Conte. Enrico Letta vuole essere il leader della coalizione con i 5 Stelle. E non ha dubbi. "È una questione che io ho chiarissima - dice Letta a Porta a Porta - Credo che dobbiamo costruire un’alleanza se il Pd è forte, leader, e che sia un’alleanza non solo con i 5 stelle ma anche con altre forze. Io credo che noi dobbiamo costruire alleanze" e questo "ha senso se il Pd è forte. Un’alleanza non esclusiva con i 5 Stelle ma anche con altre forze politiche. Io sono uno coalizionale, che cerca di tessera la tela e questo sto facendo".

Ius Soli: Letta, 'perché no? mettiamoci attorno a tavolo e discutiamone'

Letta parla anche dell'evoluzione dei 5 Stelle. «Io scommetto sull’evoluzione dei 5 stelle - spiega Letta - I 5 Stelle si sono già evoluti nel Conte 2 con le scelte europee in linea con le nostre. Ora la seconda partita è l’evoluzione oggi e Conte che prende la guida dei 5 Stelle avrà la responsabilità di portarli verso una strada che sia compatibile con la nostra». Compatibile sì, ma sempre e solo alle condizioni dem.

**Pd: Letta, 'incontrerò Renzi nei prossimi giorni'**

