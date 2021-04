01 aprile 2021 a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sono bambini italiani, nati in Italia perchè non integrarli? Io dico di mettersi attorno a un tavolo, lasciando da parte il discorso degli arrivi che è tutta un'altra storia. Qui si tratta di bambini nati in Italia, che vanno a scuola con i nostri figli. Ma vogliamo dire che abbiamo bisogno di integrarli? Perchè no?". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta.