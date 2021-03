Roma non è mica Zagarolo, l'ultima gaffe di Calenda

30 marzo 2021 a

a

a

Botta e risposta tra il candidato sindaco di Roma Carlo Calenda (Azione) e la sindaca di Zagarolo Emanuela Panzironi. Ospite di SkyTg24 Calenda, soffermandosi sulla necessità del centrosinistra di decidere un aspirante primo cittadino per Roma, ha affermato: «E basta, e mo decidiamo, è la capitale d’Italia mica è Zagarolo».

La sinistra non sa chi candidare a Roma. E Calenda alza la voce | VIDEO

Non si è fatta attendere la replica della sindaca che sulla sua pagina Facebook ha rilanciato: «Un candidato sindaco che intende presentarsi a guidare la Capitale d’Italia - scrive Panzironi - dovrebbe essere attento a citare in maniera dispregiativa i comuni che ne costituiscono la Città metropolitana. Roma non è Zagarolo, certamente: i problemi di una Capitale non possono essere messi in relazione a quelli di un Comune di circa 20.000 abitanti. Mi sarei aspettata, però, una citazione positiva. Qualora ci venisse a trovare, potrebbe far tesoro della miriade di associazioni e gruppi di cittadini che rappresentano quello straordinario tessuto sociale che fa di Zagarolo una città ricca di eventi».

Roma: Calenda, 'pronto a parlare con Letta, ma basta perdere tempo'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.