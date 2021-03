Sondaggio, è ancora boom di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni: si riduce il distacco dalla Lega

30 marzo 2021 a

Sale sempre di più il consenso di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia nei sondaggi politici. L’ultima rilevazione fatta da Italia Oggi fa avvicinare sempre di più il partito della Meloni alla Lega di Matteo Salvini, il cui distacco si è ridotto ad appena sei punti percentuali: FdI al momento è al 17,6% e in questo modo tallona a breve distanza il Partito Democratico e ha rosicchiato altri elettori, almeno nelle intenzioni, alla Lega. La buona notizia per Meloni, Salvini e Silvio Berlusconi è che l'intero centrodestra unito raggiunge circa il 50% dei voti degli italiani, a prescindere dalla nuova legge elettorale, sistema proporzionale o maggioritario che sia. E inoltre questa crescita del centrodestra non dovrebbe arrestarsi improvvisamente, visto che trova una rispondenza nei principali partiti europei.

Oltre ai buoni risultati del partito la Meloni può sorridere per quanto riguarda la classifica della fiducia nei confronti dei leader politici italiani. La leader di Fdi è cresciuta fino ad un 37% di fiducia, mentre Enrico Letta, nuovo segretario del Partito Democratico, si attesta ad un 33%, superando di un punto percentuale Salvini. Il leader che ispira maggiore consenso è Mario Draghi: il Presidente del Consiglio ha però visto un calo del 6%, dal 62 al 56. Italia Oggi fa quindi notare che è da segnalare anche il passaggio di alcuni parlamentari leghisti, fra i quali Vincenzo Sofo, a Fratelli d’Italia. E stando all’opposizione i dati sono destinati ad aumentare.

La Meloni non ha infatti alcuna intenzione di appoggiare l’attuale governo, quello dell'ex presidente della Banca centrale europea, che vanta ben poca discontinuità con il suo predecessore. "Al netto di cose che era imbarazzante non fare, come la sostituzione di Arcuri, il resto continua a essere drammaticamente in continuità. Io sono rimasta francamente scioccata dal fatto che una personalità del calibro di Mario Draghi, che sulle materie economiche ne capisce più di tutti quanti gli alti messi insieme, non abbia ritenuto di abolire l'idiozia inutile del cashback su cui abbiamo messo 5 miliardi. Ma sono sicura che io Salvini e Berlusconi ci troveremo insieme per governare il paese in futuro”, il commento della Meloni, che vedendo i sondaggi non può far altro che gongolare.

