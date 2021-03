Renzi si ribella: "Io in Bahrain? I miei viaggi non costano un centesimo ai contribuenti"

28 marzo 2021 a

"Matteo Renzi fa sapere che è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula in Senato a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act. Inutile dire che i viaggi di

Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente". È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa del leader di Italia Viva.

Il senatore è apparso in una foto pubblicata sui social da Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia), in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein. Il senatore di Iv si trova in Bahrein per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021.

La replica dell’ufficio stampa di Renzi è arrivata dopo le polemiche montate sui social sulla presenza dell’ex premier in Bahrein, in un momento in cui gran parte dell’Italia è in zona rossa a causa delle restrizioni da Covid-19. Alcuni si chiedono se abbia ricevuto un invito e o se l’ex premier sia sia pagato da solo le spese per vitto e alloggio. Polemiche analoghe hanno accompagnato i viaggi di Renzi in Arabia Saudita, dove è volato lo scorso mese per partecipare ad un incontro con il principe saudita Bin Salaman. Il primo appuntamento stagionale con la F1 ufficialmente è stato organizzato con una presenza limitata di pubblico, con ingresso consentito solo per i vaccinati e i guariti dal Coronavirus.

