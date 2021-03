Renzi al Gp di Formula1 col principe del Bahrain, la foto che scatena di nuovo i social

28 marzo 2021 a

Matteo Renzi e i Paesi arabi. Una polemica destinata a non finire mai. Stavolta, Renzi è stato sorpreso in Bahrain dove si trova per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è stato fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). È stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter.

With HRH Prince Salman ben Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister of Bahrain and @matteorenzi at @BAH_Int_Circuit #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/qjZr0UVWPL — Jean Todt (@JeanTodt) March 28, 2021

In precedenza, Renzi ha dovuto affrontare la polemica con l'Arabia Saudita. Renzi ha sempre rivendicato il suo rapporto con il principe saudita Bin Salman. A chiedergli di chiarire il suo rapporto con chi detiene il potere in Arabia Saudita sono stati più volte anche i suoi alleati al governo, dal Pd al M5s. Nei giorni scorsi è stata fatta anche un'interrogazione parlamentare. "Il rapporto tra il senatore Renzi e il principe Bin Salman - ancor più imbarazzante e inopportuno alla luce del presunto coinvolgimento di quest’ultimo nel barbaro assassinio del giornalista Jamal Khashoggi - non è una mera questione di polemica politica ma solleva un problema sull’indipendenza dei politici italiani rispetto a interessi stranieri. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente al presidente Draghi, primo firmatario il senatore Gianluca Ferrara", hanno fatto sapere dal M5s.

Ovviamente, anche stavolta, non mancano gli attacchi che gli sono piovuti addosso su Twitter. Una delle critiche che appare più spessa è quella di girare il mondo come se niente fosse, in questo periodo di pandemia, invece di restare per tutta la settimana in Italia.

