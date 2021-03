Arabia Saudita, Renzi si intervista da solo e i social lo demoliscono

01 marzo 2021 a

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è ancora al centro della polemica a causa della sua ospitata in Arabia Saudita dal principe erede Bin Salman lo scorso 29 gennaio. “Il paese del nuovo rinascimento” così lo aveva definito, complimentandosi con invidia delle condizioni economiche e sociali dei sauditi. Televisione, social e alleati hanno scatenato la propria indignazione contro le parole pronunciate dal demolitore del governo Conte, tanto da spingere Renzi ad auto-intervistarsi per rispondere a tutte le domande sui suoi rapporti con il principe Bin Salman.

"Ricevo molti attacchi da Pd, Leu e soprattutto Cinque Stelle - scrive nella enews il leader di Italia Viva - che, strumentalizzando una tragedia come quella dell’uccisione del giornalista saudita Khashoggi, mi invitano a chiarire rispetto alla mia partecipazione all’evento “Neo-Renaissance” di Riyad, la quarta edizione di quella che viene chiamata la “Davos del Deserto”, alla quale partecipano regolarmente moltissimi leader della finanza e della politica provenienti da tutto il mondo. Sorprende il silenzio di Renzi”, dicono all’unisono. Peccato che di questa vicenda io abbia già parlato in molti giornali e tv: dal "Corriere della Sera" a "la Repubblica", da "Carta Bianca" a "l’Aria che Tira". E all’estero abbia risposto alle domande della BBC, di SkyNews, di Channel4, de "Le Monde", de "El Pais", del "Die Zeit", del "Financial Times". E questo loro lo chiamano silenzio? Ma ciò nonostante – guidati da un fine osservatore della politica estera quale Alessandro Di Battista, l’uomo che diceva “Trump sta facendo meglio di quel golpista di Obama” – gli amici della grande alleanza progressista Leu/Cinque Stelle/PD stanno da ore attaccandomi per il mio presunto silenzio. Rinvio alle interviste sopracitate per ulteriori delucidazioni ma, nel frattempo, agevolo la comprensione di Di Battista e dei suoi amici, mettendo sotto forma di domande e risposte le cose che ho già detto e che volentieri ribadisco".

In realtà Matteo Renzi garantito che avrebbe convocato una conferenza stampa per chiarire i dettagli dell’accaduto ma alla fine l'ex premier dopo il pellegrinaggio in tv sembra aver preferito farsi le domande e darsi le risposte da solo. Si tratta di un’intervista, di cinque domande, decisamente inedita pubblicata sul suo sito; in cui Renzi stesso risponde alle critiche rivendicando non solo i rapporti, ma anche i soldi ricevuti dall’Arabia. E attacca gli ex alleati di governo, affermando che “sanno essere uniti solo contro di lui”. #RenziIntervistaRenzi dilaga sui social e la fantasia dei commenti degli utenti raccolti sotto questo hashtag divertono più del suo inglese.

