Vaccino, il Governo combatte i no-vax: l'obbligo per i sanitari sarà inserito nel decreto legge Covid

27 marzo 2021 a

a

a

Basta con gli operatori sanitari no-vax che causano focolai nelle strutture di cura e negli ospedali. Dopo gli annunci degli scorsi giorni il Governo guidato da Mario Draghi è pronto a prendere adeguati provvedimenti nei confronti di chi non si vaccina all’interno del personale sanitario. Le norme sull'obbligo alla vaccinazione per queste categorie dovrebbero essere inserite all'interno del decreto legge Covid che approderà in consiglio dei ministri all’inizio della prossima settimana.

Vaccino obbligatorio per i sanitari? Cosa dice la Costituzione

L'obbligo sarebbe limitato al personale a diretto contatto con i pazienti ed è forte dell'ancoraggio giuridico delle pronunce della Consulta in materia. Altro tema che verrà inserito nel DL è quello del cosiddetto "scudo penale" per chi somministra le dosi. Con tale norma si intende tutelare dai processi chi somministra i vaccini, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave: si vuole evitare che qualcuno eviti di inoculare dosi per non incappare in problematiche legali. Il nodo su questo punto è quello dell'eventuale iscrizione nel registro degli indagati, da parte delle procure, come atto dovuto. Ad inizio settimana ci sarà il confronto serrato in cdm.

Vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari, il decreto di Draghi arriva subito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.