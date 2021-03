Vaccino obbligatorio per i sanitari? Cosa dice la Costituzione

26 marzo 2021 a

a

a

«L’obbligo di vaccinazione per i sanitari è già nei cardini del nostro sistema, insito nell’articolo 32 della Costituzione, ratificato dalle parole della Corte Costituzionale nella sentenza n.5 del 2018: l’imposizione di terapie è espressione del diritto della persona di essere curata». Così il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo a un webinar organizzato da Federsanità Lazio.

«Non sono un appassionato di sanzioni, meno che mai penali, in ambito medico - ha proseguito - e, anzi, resto convinto che il medico vada, salvo gravi sviste, aiutato e non bacchettato per ogni minima inadempienza. Tuttavia è evidente che il medico che non si vaccina sa, per competenza specifica, di potere essere, oltre che a rischio personale, vettore di contagio, con una condotta a stretto confine con illeciti di matrice quantomeno colposa, oltre che di rilevanza disciplinare», ha concluso.

