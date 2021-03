Inps, Matteo Salvini contro il presidente Tridico: "Vuole dare il reddito di cittadinanza agli immigrati"

26 marzo 2021 a

"Il presidente dell’Inps vuole cancellare il requisito di residenza da 10 anni? Prima bisogna aiutare i (tanti) italiani in difficoltà, poi (se avanza) si penserà ad altri. Punto". Tuona sui social il leader della Lega Matteo Salvini contro il presidente dell'Inps Pasquale Tridico che vorrebbe dare il reddito di cittadinanza agli immigrati.

Il presidente dell'Inps giudicherebbe "eccessivo" prevedere un requisito di residenza in Italia di 10 anni: "Non esiste in nessun Paese europeo" ha dichiarato Tridico sottolineando come il reddito grillino venga visto come un importante argine contro la povertà assoluta che con il Covid-19 è solo aumentata. Per questo secondo il presidente Inps sarebbe arrivato il momento di aumentare il sussidio in base ai componenti del nucleo "per raggiungere maggiore equità": la ricetta potrebbe essere o quella di cambiare "la scala di equivalenza" oppure quella di "agire sul contributo da 280 euro legato all'affitto".

Tridico sa anche che aver ipotizzato di far crescere il reddito di cittadinanza agli immigrati avrebbe scatenato la polemica ma ha specificato che da parte sua è stata fatta una valutazione puramente tecnica: "Per formazione culturale mi occupo di sistemi economici comparati, faccio confronti con le migliori esperienze nei Paesi avanzati. Le decisioni e le legittime riflessioni politiche non spettano a me".

La protesta sull'ipotesi di allargare la platea dei beneficiari anche ai migranti è montata subito. E Matteo Salvini ha subito denunciato: "Il presidente dell’Inps vuole cancellare il requisito di residenza da 10 anni? Prima bisogna aiutare i (tanti) italiani in difficoltà, poi (se avanza) si penserà ad altri. Punto".

Sulla stessa lunghezza d'onda il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro che umilia il presidente dell'Inps: "Tridico, nel suo quotidiano delirio pentastellato, ritiene che sia necessario estendere il reddito di cittadinanza a tutti gli immigrati. Faccio una modesta proposta a Tridico: sino a quando Inps non ha terminato di erogare tutta la cassa integrazione che ancora i lavoratori italiani attendono, abbia la decenza di tacere".

