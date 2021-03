L'agenda di Enrico Letta per il nuovo Pd? Due ore di colloquio con le Sardine: da loro idee utili e costruttive

26 marzo 2021 a

«Un incontro positivo, basato sul riconoscimento reciproco in un clima di apertura e dialogo costruttivo. La strada è lunga e accidentata, un sorriso non è tutto, ma è comunque un buon inizio». Sono i rappresentanti delle Sardine Mattia Santori, Jasmine Cristallo, Anna Claudia Petrillo, Micol Urtesi, a fare così il punto dopo l’incontro in streaming di questa mattina con il segretario Pd, Enrico Letta. Al colloquio - durato, riferiscono sempre le Sardine, quasi due ore - hanno preso parte anche il vicesegretario dem Peppe Provenzano e il coordinatore della segreteria del partito, Marco Meloni.

«Un incontro utile e costruttivo oggi con 6000sardine. Il seguito di quello, importante, che fece Valentina Cuppi, a nome di tutto il Pd, tre settimane fa. Abbiamo scambiato riflessioni e messo sul tavolo idee. Ottime prospettive. Avanti» aggiunge su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

