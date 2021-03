Matteo Salvini, "il video che smaschera la sinistra sui migranti". Gli applausi al professore Zecchi

23 marzo 2021 a

"Il prof. Stefano Zecchi smaschera le ipocrisie della sinistra sugli immigrati clandestini". Il leader della Lega Matteo Salvini pubblica sui social il video dell'intervento dello scrittore a "Quarta repubblica" che, ospite di Nicola Porro, affronta il caso migranti e il tema dei trucchi per entrare in Italia. "Da ascoltare - scrive Salvini - Professor Zecchi da applausi". E piovono subito i like con un diluvio di commenti e condivisioni.

"C'è un'idea manichea che la sinistra è buona, la destra è cattiva - denuncia il professor Zecchi in collegamento con Porro - La destra vuol fare annegare le persone in mezzo al mare e invece la sinistra è così buona che le salva. Non si capisce invece come, proprio dalla sinistra, ci sia una continua ricerca della provocazione: perché da lì non viene mai fatta da loro una vera proposta politica, di politica internazionale, sempre salvifica e se tu non segui quella proposta salvifica sei un reprobo, sei quello che vuole annegare le persone in mezzo al mare. Ma vogliamo scherzare? Questa discussione va avanti da anni e non viene mai trovata una soluzione di tipo politico e di tipo legale legale. Perché? Perché sulla pelle dei poveri disgraziati viene costruito un affare gigantesco dal punto di vista economico".

