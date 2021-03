Nuovo acquisto per Forza Italia nel Lazio: il consigliere regionale Cavallari diventa responsabile degli enti locali di Roma

24 marzo 2021 a

Volto nuovo in Forza Italia. Il consigliere regionale del Lazio Enrico Cavallari, eletto con la Lega e poi passato al gruppo Misto, ha aderito al partito guidato da Silvio Berlusconi. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa al Senato alla quale hanno preso parte Maurizio Gasparri e il coordinatore nazionale Antonio Tajani. Cavallari andrà a ricoprire il ruolo di responsabile enti locali per Roma.

''Annuncio con molto piacere l'arrivo a Forza Italia del consigliere regionale Enrico Cavallari, un segnale importante. È un segnale positivo, c'è un dinamismo attorno al nostro partito” le parole di presentazione di Gasparri, che poi prosegue: “Non lo nascondo, Forza Italia negli ultimi mesi ha vissuto momenti difficili. Registriamo l'adesione di Enrico Cavallari consigliere regionale del Lazio come un segnale positivo e di inversione a Roma. Cavallari è stato assessore al personale del Comune di Roma, ha un lungo percorso politico. E' un segnale positivo per Forza Italia che sta vivendo una fase di riorganizzazione nazionale curata da Tajani. Questo dimostra che Forza Italia non solo c'è ma può essere decisivo per fare la differenza alle elezioni di Roma e di altre città importanti per far sì che il centrodestra si affermi. Le vittorie non sono mai scontate, la partita bisogna giocarla sul campo come sempre”. “Benvenuto in Forza Italia, in un momento in cui tutti i sondaggi ci danno in crescita” il caloroso saluto di Tajani.

Nel corso della conferenza stampa Gasparri ha affrontato anche il tema delle elezioni del Sindaco di Roma e del possibile candidato del centrodestra: “Guido Bertolaso sta facendo altre cose, ma in realtà per noi resta sempre una scelta praticabile e utile. Ne vogliamo parlare con tutto il centrodestra, aspettiamo con pazienza e ci confronteremo”.

